StrettoWeb

Solita perdita d’acqua a Reggio Calabria, enorme nelle proporzioni, tra Via Fiorentino e Via Possidonea. La fuoriuscita di liquido crea una vera e propria piscina in tutta la via, arreca parecchi disagi a tutti i residenti della zona ed a coloro che percorrono l’arteria nei pressi del Castello Aragonese.

Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’area è stata recintata ma l’acqua fuoriesce da più punti.