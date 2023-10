Reggio Calabria, nasce un nuovo circolo: ecco Atena Parthenos di Gioventù Nazionale

StrettoWeb

“Nasce il circolo Atena Parthenos di Gioventù Nazionale Reggio Calabria con il giovane militante reggino Nicola Morabito⁩ come Presidente”. Comincia così la nota di Gioventù Nazionale, che annuncia la creazione di un nuovo circolo reggino guidato da un giovane del territorio. Morabito, da sempre attivo sul territorio della Città Metropolitana, studente di giurisprudenza e sostenitore di tematiche importanti come la solidarietà ed il sociale, si è esprime così a proposito: “sono onorato, felice e orgoglioso di poter ricoprire questa carica. Dopo anni di militanza politica ringrazio tutti per la fiducia a me concessa. Spero vivamente di svolgere questo compito con attenzione e passione, le stesse che ho sempre messo in questi anni”.

I più vivi auguri arrivano anche dalla Presidente della Federazione Metropolitana Maria Emanuela Arena per il neopresidente eletto e per tutti i giovani reggini che si impegnano in politica e sul territorio: “Sono certa che Nicola farà un ottimo lavoro, è un ragazzo in gamba, volenteroso e con un amore spropositato verso la città. Anni di militanza e passione, ancora una volta, hanno ripagato. Avanti insieme, con Nicola, GN e tutta Reggio Calabria!”.