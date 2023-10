Reggio Calabria, lutto nel mondo dell’imprenditoria: morto il proprietario di Leonte Arredamenti

StrettoWeb

Una brutta notizia ha scosso la quotidianità a Reggio Calabria: è morto Bruno Leonte, proprietario di Leonte Arredamenti, noto brand di mobili nella zona sud della città. La pagina Facebook dell’azienda ha pubblicato l’immagine con il lutto. L’imprenditore però era anche grande appassionato di vespa e a rendergli omaggio, infatti, è stato anche il Vespa Club di Reggio Calabria.

“Siamo profondamente addolorati di comunicare che l’amico Bruno Leonte della Squadra Corse del Vespa Club Reggio Calabria ci ha lasciato – si legge – La sua passione, coraggio e dedizione sono state una fonte di ispirazione per tutti noi. I suoi modi garbati ed educati resteranno impressi nei nostri cuori. Il suo spirito vivrà per sempre in noi e il suo contributo al mondo dello Sport in Vespa sarà ricordato con affetto e riconoscenza. Che possa riposare in pace. Il funerale si terrà domani 4 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù”.