Reggio Calabria e Messina, che cosa è e a cosa serve il Masterplan per l’Area dello Stretto

“L’Arch. Celestina Fazia comunica con molta soddisfazione che il Masterplan per il Coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto di Messina da lei redatto 4 anni fa, pur non avendo avuto l’opportuna divulgazione in ambito locale, sta riscuotendo interesse scientifico a livello internazionale”. Così in una nota l’Architetto Falzia, soddisfatta per l’interesse ritrovato nel Masterplan per l’Area dello Stretto.

Il Masterplan è stato redatto (in soli sei mesi!) dal gruppo di tecnici esperti da lei coordinati ed è stato fortemente voluto dall’allora Presidente della Conferenza Interregionale Permanente per l’Area dello Stretto, Onorevole Domenico Battaglia, che ha dettato le linee di indirizzo avvalendosi di un prestigioso comitato scientifico. Nonostante l’esiguo impegno economico previsto per la redazione del Masterplan e tempi di esecuzione molto ridotti, i risultati sono stati sorprendenti: il Masterplan è stato esposto, a seguito di invito, alla Biennale dello Stretto 2022-Batteria Siacci di Campo Calabro ed è stato presentato nell’ ambito di numerosi convegni internazionali.

Che cosa è il Masterplan il Masterplan per l’Area dello Stretto

Si tratta di un documento strategico con una chiara e precisa metodologia di studio che restituisce la diagnostica del territorio (con annessi elaborati cartografici e flowchart di sintesi), individua le misure, le azioni e le aree d’ impatto strategico per la valorizzazione dell’Area dello Stretto (Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina). Verifica lo stato della programmazione in atto e quella futura intercettando le misure di accompagnamento e le fonti di finanziamento affinché venga garantita la fattibilità economica dei progetti e l’ottimizzazione della spesa di risorse pubbliche. Non solo, contiene le visioni future di collocamento e riposizionamento dei territori delle due città in vista di un rafforzamento del dialogo oltremare, anche in funzione dell’ attraversamento stabile.

Presentato alla Conferenza internazionale Iccsa 2023 di Atene, pubblicato nel Catalogo cartaceo della Mostra della Biennale e on line nella sezione Mediterranei invisibili, su Springer (indicizzato Scopus) sezione PortUNO, il Masterplan ha ricevuto numerosi apprezzamenti nell’ ambito accademico e citazioni. Fa piacere sapere che i temi affrontati nel 2019 siano ancora attuali e oggetto di continuo interesse scientifico.

Architetto Falzia: “il Masterplan è l’unico documento strategico effettivamente elaborato per la città di Reggio Calabria”

L’Architetto Fazia fa notare che “il Masterplan dello Stretto rimane l’unico documento strategico effettivamente elaborato per la città di Reggio Calabria -con un quadro conoscitivo dettagliato composto da numerosi elaborati cartografici e documenti di sintesi, relazioni e tabelle ricognitive- che ha garantito ampia divulgazione dei risultati in ambito internazionale nonostante siano state impegnate risorse molto limitate. A detta della comunità scientifica è un esempio virtuoso che molte amministrazioni beneficiarie di cospicui fondi, a volte prossime al milione di euro, potrebbero replicare per l’ interesse comune”.

