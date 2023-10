A Reggio Calabria il 1° Memorial Otello Profazio, con la premiazione di “Mastru Cantaturi”

StrettoWeb

A qualche mese dalla morte dell’artista Otello Profazio, si svolge il 1°Memorial in suo onore. Ad annunciarlo, con una nota, l’Accademia Internazionale Bergamotto Reggio Calabria, che per l’occasione premierà Candido Marco e Immacolata Iervasi, giovanissimi musicisti folk, con il premio “Mastru Cantaturi”. L’appuntamento è per il 6 ottobre, alle ore 18.00, al Museo nazionale del Bergamotto.

Ci sarà la speciale presenza del noto artista, molto apprezzato e amico di Otello Profazio, Angelo Laganà. A seguire, la serata si concluderà con una degustazione preparata dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria (“Iniziativa a sostegno del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria”). La prenotazione è obbligatoria entro il 5 ottobre 2023 alle ore 20.00 al 3881299100.