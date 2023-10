Reggio Calabria, alla Mediterranea mostra e convegno sulla storia dell’aeronautica

StrettoWeb

Dedicata alla storia aeronautica del nostro paese la prestigiosa Mostra fotografica aperta a tutti, visitabile dal 10 al 13 ottobre presso il lotto D – Dipartimento DiGiES della Cittadella Universitaria dell’Ateneo reggino (via dell’Università 25), che farà da compendio alla Conferenza tematica – in programma Venerdì 13 ottobre, con inizio alle ore 9.00 presso l’Aula Magna di Ateneo “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea – sul tema dell’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito del contesto aerospaziale nel prossimo futuro: “L’evoluzione tecnologica ed il riflesso sulle performance operative per l’aeronautica e l’aerospazio: dal secondo conflitto mondiale ai velivoli di 6th generazione” con la presenza tra irelatori di personalità di caratura internazionale. L’iniziativa rappresenta una occasione divulgativa di grande pregio, tenuto conto che rientra tra gli eventi che l’Aeronautica Militare ha programmato per le Celebrazioni del 100° anniversario della propria costituzione.

In particolare, l’invito alla partecipazione è rivolto agli allievi degli ultimi anni di studi ingegneristici, poiché le relazioni tratteranno argomenti di interesse specifico, utili per le successive scelte accademiche e/o lavorative. La mostra sarà inaugurata martedì 10 ottobre p.v. alle ore 10.00 alla presenza di Autorità Civili e Militari.