Reggio Calabria, due proposte di didattica innovative del liceo “da Vinci” hanno riscosso successo al “Didacta Sicilia”

Da Reggio Calabria due proposte di didattica innovative del liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” hanno riscosso particolare successo al “Didacta Sicilia” tenutasi a Misterbianco, organizzato nell’ambito della “Fiera Didacta Italia”, che è il più importante appuntamento fieristico nazionale sull’innovazione del mondo della scuola. Didacta Italia – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana, e propone ogni anno un programma scientifico di altissimo livello, coordinato da Giovanni Biondi con INDIRE partner scientifico della manifestazione .

A partecipare a Misterbanco erano parecchie regioni del Sud Italia. L’ufficio scolastico Regionale della Calabria, che in estate aveva inviato alle scuole della regione l’invito a produrre delle proposte didattiche innovative, ha scelto quelle del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, in particolare le due proposte fatte dalle prof.sse Mariangela Labate e Giovanna Canale, che sono state poi relatrici il 12 Ottobre a Misterbianco. La prof.ssa Mariangela Labate ha presentato un’esperienza di lettura dei Promessi Sposi arricchita dagli strumenti dell’intelligenza artificiale.

La sfida è stata quella di non rinunciare ad un classico della letteratura italiana, fondamentale per la formazione culturale e umana degli studenti, ma di leggerlo con gli strumenti della modernità, in modo particolare sfruttando l’intelligenza artificiale che si impone prepotentemente nella vita quotidiana e che gli studenti devono imparare a conoscere per essere consapevoli delle potenzialità e dei pericoli connessi all’utilizzo. Le finalità sono duplici, perché convergono da un lato sull’aspetto linguistico-letterario e sul potenziamento delle competenze di analisi testuale, dall’altro sulla cittadinanza digitale e sull’uso competente e consapevole della tecnologia.

Il workshop della prof.ssa Giovanna Canale ha dimostrato che il coinvolgimento attivo degli studenti e la passione per la lettura possono passare anche attraverso i social, come dimostra il successo di BookTok, il fenomeno editoriale che dilaga sul social del momento. L’esperimento didattico prevede la creazione di una pagina Instagram condivisa con i docenti, in cui viene realizzata una “lettura social”: i ragazzi della classe leggono tutti insieme il romanzo scelto e man mano che procedono nella lettura “postano” le frasi da cui sono stati colpiti, le riflessioni che suscita la lettura, associano immagini, utilizzano di hashtag e taggano direttamente gli autori o le case editrici. L’esperienza di lettura social nel nostro Liceo risale al 2014, anno in cui diverse classi hanno partecipato al progetto Twitteratura che ha visto la lettura social dei Promessi Sposi con altre scuole sul territorio nazionale e la partecipazione al Salone del Libro di Torino. Negli anni abbiamo continuato negli anni a proporre agli studenti l’invito alla lettura, insieme alla partecipazione consapevole ai social media. Gli studenti hanno un ruolo attivo nella lettura e sviluppano al contempo competenze di analisi testuale, riflessione critica, competenze orientative e di cittadinanza digitale.