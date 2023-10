Reggio Calabria, l’IC “Radice Alighieri” tra le cinque scuole a livello nazionale per il progetto ePolicy

StrettoWeb

“L’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Reggio Calabria, presente sulla piattaforma Generazioni Connesse come “Scuola Virtuosa”, è stato selezionato dal SIC (Safer Internet Centre), insieme ad altre quattro scuole in tutta Italia, per raccontare la propria esperienza con l’ePolicy.

Obiettivo generale del SIC e delle scuole che adottano e redigono il documento ePolicy è garantire agli studenti e alle studentesse un uso consapevole e sicuro degli strumenti informatici e della rete internet, al fine di favorire anche una crescita sociale ed economica della collettività”. La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”di Catona, Avv. Simona Sapone, ha introdotto, con queste significative parole, l’importantissimo evento dal titolo “Racconti di ePolicy: un’opportunità per la scuola. Come promuovere un uso sicuro e positivo della rete e delle tecnologie digitali nelle comunità scolastiche” che si è svolto presso il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Moderata dal giornalista dell’agenzia di stampa Ansa, Dott. Giorgio Neri, la manifestazione è continuata con i saluti istituzionali del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Dott. Carmelo Versace, dell’assessore all’Istruzione e Politiche educative del Comune di RC, Prof.ssa Lucia Anita Nucera, del garante per l’infanzia della Regione Calabria, Dott. Antonio Marziale e della referente regionale di Save the Children, Dott.ssa Carla Sorgiovanni . Subito dopo, entrati nel vivo dell’evento, hanno relazionato le docenti Maria Grazia Chirico che ha tracciato un bilancio dell’esperienza della scuola con l’ ePolicy e i suoi campi di azione e Simona Leanza che ha incentrato il suo intervento sul progetto Connessioni Digitali e la sua ricaduta sulle competenze digitali degli alunni rispetto anche agli obiettivi dell’ePolicy. Il Prof. Roberto Ripepi, Animatore Digitale d’istituto, ha sottolineato l’importanza del documento nel difficile compito della scuola di gestire il processo di digitalizzazione, trasmettendo alle nuove generazioni le giuste informazioni per un corretto e consapevole utilizzo dei dispositivi che li proiettano nella rete, luogo virtuale pieno di insidie e pericoli.

Ha proseguito l’esperto di Generazioni Connesse, Dott. Daniele Catozzella che ha esposto gli esiti del monitoraggio, le buone prassi nazionali e le prospettive future di un documento a cui il Ministero dà un alto valore attraverso il badge di “Scuola Virtuosa”.

Ha concluso il Dott. Antonio Luciano Battaglia, esperto di analisi web, cyberbullismo e cybersecurity, che ha relazionato su quelle che sono state le attività svolte nel triennio presso l’istituto di Catona, che hanno favorito la realizzazione di alcuni piani d’azione programmati nel documento. A margine dell’incontro sono intervenuti il presidente dell’associazione Format, Dott. Renato Marafioti e il responsabile della privacy d’istituto, Dott. Domenico Romeo.