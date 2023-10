Reggio Calabria, incidente sulla SS106 a Ravagnese: scontro tra più auto

StrettoWeb

Pomeriggio di incidenti a Reggio Calabria. Dopo il sinistro che si è verificato alla rotatoria di Modena, c’è stato un altro incidente sulla SS106 a Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di Ravagnese in direzione sud. Nel sinistro sono rimaste coinvolte più auto come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ne le dinamiche del sinistro ma si registrano lunghe code sulla SS106.