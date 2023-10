Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: Polizia Stradale sul posto

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale a Reggio Calabria e precisamente subito dopo lo svincolo di via Lia in direzione sud. Il sinistro è stato autonomo e per fortuna non si registrano feriti. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Reggio Nord che sta regolando il traffico ed effettuando i rilievi del caso.