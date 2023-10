Reggio Calabria, incidente nei pressi dello svincolo dell’Aeroporto: lunghe code | LIVE

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa Reggio Calabria e precisamente sulla SS106 in direzione nord poco prima dello svincolo Aeroporto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture e si registrano lunghe code. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso e l’Anas per regolare la viabilità.