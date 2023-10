StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sul lungomare di Reggio Calabria. Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro i cartelli stradali presenti su un marciapiede sul lungomare. Per fortuna nel sinistro non ci sono stati feriti ma sono parecchi danni all’auto.