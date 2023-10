Reggio Calabria, incidente in galleria a Spirito Santo: Polizia sul posto

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa all’interno della galleria di Spirito Santo a Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto che si sono scontrate in carreggiata direzione nord. Sul posto è appena intervenuta la Polizia Stradale che sta regolando il traffico che in questi momenti sta subendo parecchi disagi anche a causa dell’orario di punta per l’uscita da scuole e uffici ed effettuando i rilievi del caso.