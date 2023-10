Reggio Calabria: il Liceo Campanella incontra la scrittrice vietnamita Nguyễn Phan Quế Mai

StrettoWeb

Si rinnova la collaborazione tra il Liceo Classico “Tommaso Campanella” e il Rhegium Julii. Il 28 ottobre 2023 alle ore 10 e 30 nell’Aula Magna dell’Istituto gli alunni avranno la possibilità di ascoltare la scrittrice vietnamita Nguyễn Phan Quế Mai, autrice del volume “Quando le montagne cantano”, editrice Nord. In occasione delle celebrazioni organizzate dal Circolo Rhegium Julii per la consegna dei Premi nazionali per narrativa, saggistica, poesia e studi meridionalistici, giornalismo è stato, infatti, previsto l’incontro dei vincitori del Premio annuale e dei componenti della Giuria con gli studenti.

Nguyễn Phan Quế Mai nel suo romanzo delinea la saga di una famiglia che attraversa il Novecento, in un Paese politicamente frammentato e segnato da carestie e conflitti. Emerge la determinazione di tre generazioni di donne che si distinguono per il coraggio, per il valore dato ai legami familiari e per la volontà di non perdere le persone amate. Dell’opera è stato scritto: “Attraverso l’appassionante epopea delle protagoniste, questo romanzo riesce – in più di un senso – a curare le ferite della Storia” – The New York Times; “L’epico racconto delle vicende di una famiglia che attraversa la storia del Vietnam dall’occupazione francese fino quasi ai giorni nostri” – The Washington Post. Una nuova occasione per consolidare i legami scuola – territorio e sottolineare il valore della lettura che è e rimane incontro con l’altro e finestra sul mondo.