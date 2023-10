Reggio Calabria, il Liceo Campanella celebra Calvino

StrettoWeb

Cento anni dalla nascita di Italo Calvino. Il Liceo Campanella ricorda lo scrittore-editore: l’appuntamento è per le 9 e 30 di lunedì 16 ottobre, data in cui Francesco Galatà, ricercatore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, nell’Aula Magna della scuola, presenterà una riflessione dal titolo “Un rapporto tra la realtà e i segni”, lettura del Castello dei destini incrociati. Nel laboratorio letterario saranno coinvolti gli alunni delle classi prime e seconde che, guidati dai docenti, hanno approfondito il testo nelle scorse settimane.

L’iniziativa nasce in collaborazione con AICC delegazione “Ibico” di Reggio Calabria ed è finalizzata a far leggere con piena consapevolezza uno degli scrittori più poliedrici del Novecento, sostenitore dell’idea che tutti i mondi siano narrabili. Uno scrittore per il quale l’universo e la mente umana sono un labirinto, come lo è la letteratura, che di entrambi è specchio. L’autore, attraverso la varietà dei suoi interessi, ha colto l’essenza multiforme del reale.

Avvicinare i ragazzi alla lettura di Calvino significa far percepire loro, attraverso la pagina letteraria, la leggerezza, la rapidità, la visibilità, ma soprattutto i molteplici volti del mondo.