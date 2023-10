Reggio Calabria, il Kiwanis Juppiter organizza una raccolta di libri

StrettoWeb

Il Kiwanis Juppiter Reggio Calabria organizza una raccolta di libri nuovi o usati (romanzi, avventura o fantascienza) per ragazzi dai 14 anni in su, con l’obiettivo di potenziare la biblioteca dell’IPM (Istituto Penitenziario Minorile) della nostra Regione. La cultura è spesso la principale arma per il positivo cambiamento dei giovani detenuti ed il loro reinserimento nella società, dopo un percorso carcerario.

I libri donati verranno successivamente consegnati direttamente al Direttore dell’IPM Dott. Francesco Pellegrino. Siamo certi che ancora una volta la cittadinanza dimostrerà solidarietà. All’interno della locandina in allegato troverete giorni, orari e modalità per la consegna dei libri.