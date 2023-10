Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un incontro sul “Ermete Pierotti, il Renee Belloq non celebrato in Patria”

StrettoWeb

Partecipò ai moti risorgimentali del ’48-’49 contro la dominazione austriaca, ma qualche giorno prima della definitiva capitolazione prende la via del volontario esilio. Raggiunge Costantinopoli e poi l’Egitto, dove per un periodo presta servizio come pedagogo e insegnante di francese e italiano. Nel frattempo si fa strada il sogno di individuare le sorgenti del grande Nilo, che nella sua idea coincidevano con la mitica regione dell’Ofir, la terra dalle immense ricchezze ricordata dalla Bibbia. Nel 1859, un modesto finanziamento del governo francese gli consente di avventurarsi in una spedizione che lo conduce a Khartoum, dove giunge il 20 luglio del 1859.

Il prossimo 31 Ottobre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema ” Ermete Pierotti, il Renee Belloq non celebrato in Patria “. Il nuovo incontro, predisposto dal sodalizio culturale reggino, accende i riflettori sulla figura del patriota Ermete Pierotti. Era il maggiore di nove figli. La sua famiglia risale al XVI secolo. Possedeva una casa e una cappella nella frazione di Pontardeto del comune di Pieve Fosciana, dove venivano sepolti i membri della famiglia. Nel XIX secolo, la famiglia costruì il Palazzo Pierotti nel centro di Pieve Fosciana, in Piazza Roma. Ancora oggi è sede del municipio del comune.

Nel dicembre 1876, Pierotti tenne delle conferenze sulla Terra Santa ai cattolici di Arras. Promuove ancora una volta la sua idea preferita di pellegrinaggi a basso costo. I suoi sforzi per raccogliere fondi per l’espansione del porto di Giaffa e della ferrovia Giaffa-Gerusalemme erano in linea con queste idee. Il porto di Giaffa era all’epoca la principale porta di accesso alla Terra Santa per i pellegrini cristiani che da lì si recavano a Gerusalemme. Voleva anche stabilire colonie agricole e industriali in Terra Santa. Si ritiene generalmente che Pierotti sia morto nel 1880, ma nel 1888 pubblicò un atlante della Palestina disegnato a mano, par le Chevalier Docteur Ermete Pierotti, architecte-ingénieur.

Da ciò si può dedurre che Pierotti fosse ancora vivo a quell’epoca. Pierotti era un cattolico liberale. Scrisse il libro Il Potere Temporale al cospetto del tribunale della Verità, in cui esaminò criticamente il potere temporale dei papi e il loro rapporto con il Vangelo. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte della ricercatrice toscana Elena Pierotti, gradita ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”.