Reggio Calabria, cosa c’è dietro il gusto “Mango di Catona” di Gelato Cesare? Tutti i segreti in un VIDEO

Avete assaggiato il gusto “Mango di Catona” da Gelato Cesare? Se non lo avete ancora fatto, inutile star qui a dirvi di provarlo il prima possibile. Chi invece l’ha già assaggiato, vuole sapere cosa c’è dietro? Ovvero quello che è il processo affinché, dalla produzione e raccolta, il frutto diventi gusto di Gelato? StrettoWeb è andato a scoprirlo e a conoscere di persona i produttori, l’azienda Scopelliti – di Catona appunto – che ha spiegato attentamente tutti i dettagli di come si svolge la procedura che consente alla pianta di diventare frutto, prima di essere venduta al consumatore o al commerciante.

Ed è proprio dall’azienda Scopelliti che Davide Destefano, il volto di Gelateria Cesare, si fornisce prima di cimentarsi nella creazione di un buonissimo e freschissimo sorbetto al mango, uno dei gusti che va per la maggiore nel periodo estivo. Dopo aver fatto un salto a Catona, come si può vedere dalle foto a corredo e dal video qui di seguito, StrettoWeb ha incontrato proprio Davide fuori dal chioschetto. Egli ha spiegato gli ingredienti del gusto e il procedimento per realizzare questo squisito e fresco sorbetto. Buon viaggio!

Dalla produzione dell'azienda Scopelliti a gusto di gelato: ecco il sorbetto di Cesare