Reggio Calabria, gli alunni dell’IC “Galilei – Pascoli” incontreranno Papa Francesco

Nell’ambito dell’iniziativa “I bambini incontrano il Papa”, che avrà luogo a Roma il 6 novembre 2023 presso l’Aula Nervi in Vaticano, una rappresentanza di bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” avrà l’opportunità di incontrare il Santo Padre e dialogare con Lui. L’evento rappresenta per i nostri alunni un’occasione straordinaria per vivere un momento di incontro e di dialogo con Papa Francesco e di condivisione con bambini provenienti da tutta Italia.

L’Istituto, sede della sezione Ospedaliera, per cui la Città Metropolitana ha chiesto l’accorpamento nonostante la proposta di autonomia votata all’Unanimità dal Comune di Reggio Calabria, rappresenterà al Santo Padre il lavoro che tutti i giorni viene svolto presso la sezione Ospedaliera spesso in collaborazione anche con l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.