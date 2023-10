A Reggio Calabria arriva la “Gitana misteriosa”: potrai parlare con lei e ti svelerà tutte le novità

StrettoWeb

Dalla “Grigliata Milionaria” alla “Gitana misteriosa”. E’ lei la protagonista della seconda edizione della vetrina vivente di un noto negozio del centro a Reggio Calabria. Lo stesso, dallo scorso mese, quello di settembre, ha lanciato una simpatica iniziativa allestendo una vetrina – vivente appunto – sempre diversa di mese in mese.

A settembre la vetrina era contraddistinta dalla “Grigliata Milionaria” in occasione della Festa della Madonna, tradizione reggina nel mese post estivo. In questo mese di ottobre, invece, arriva la Gitama misteriosa. Ci si può avvicinare e conversare con lei per scoprire le sensazionali novità che ha in serbo. A corredo dell’articolo alcune immagini.