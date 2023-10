Reggio Calabria, giornata di studio sulla figura di Giuseppe Binda

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 13 ottobre la conversazione sul tema “Confutando il diario di una spia “. Le argomentazioni trattate sono state a cura della ricercatrice toscana Elena Pierotti, già presente in altre occasioni culturali organizzate dal sodalizio reggino. La manifestazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”, denominata “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda” è giunta alla sua XXVIII edizione. Un quarto di secolo, 28 edizioni, questo, quanto riportato sul quadrante temporale del Circolo Culturale “L’Agorà” a riguardo le giornate di studi sul Re di Napoli Gioacchino Murat. Dal 1995 un susseguirsi di informazioni, approfondimenti, analisi, confronti con studiosi, accademici, discenti delle famiglie Murat, Bonaparte, Oudinot, molti dei quali ospiti in diverse occasione del sodalizio organizzatore reggino.

Tali conversazioni culturali, articolate in giornate di studi, si rinnovano annualmente a far data dal 1995. Esse rappresentano un giusto momento di riflessione, in Calabria, dove si rievoca la figura di Gioacchino Murat nel giorno della sua scomparsa, caratterizzate dalla presenza di autorevoli studiosi. Le giornate di studio poggiano le loro basi sull’analisi di variegati documenti, facenti parte di un periodo storico che ebbe il merito di portare in Italia le esperienze e le conseguenze della rivoluzione francese, tramutando il quadro politico e sociale del nostro territorio, ancora ancorato ad un sistema feudale. Il tema analizzato nel corso dell’ultima edizione ha acceso i riflettori sulla figura dell’aristocratico Giuseppe Binda, avvolta da un alone di mistero.

Chi è il conte Giuseppe Binda? Un lucchese che nei primi anni dell’Ottocento si trova al centro di una rete di patrioti determinati ad appoggiare Gioacchino Murat per liberare l’Italia dal giogo di Napoleone. Le pagine del diario e dei carteggi svelano come, dopo gli studi in legge e i servigi per Elisa Baciocchi, Binda si muova tra Lucca, Napoli e Roma, fingendosi amico di tutti e indossando, grazie al ruolo nella Corte d’Appello, i panni dell’insospettabile, tenendo così celata la sua vera natura di spia. Appassionato bibliofilo, assiduo frequentatore dei salotti aristocratici, tra verità, menzogna e tattiche di dissimulazione, fa la conoscenza di personalità celebri in tutta Europa. Tra queste, la più nota è lo scultore Antonio Canova, del quale diventa sincero sodale. Quando la Baciocchi fugge da Lucca e papa Pio VII ritorna a Roma dopo l’esilio forzato in Francia, determinato a stanare i suoi nemici, Binda viene arrestato dagli austriaci con il sospetto di favorire le istanze prerisorgimentali.

Esiliato dal granduca di Toscana, diventa fuggiasco. Giunto in Inghilterra, frequenta il circolo liberale, favorevole all’indipendenza dell’Italia, di Lord e Lady Holland, cui presenta Ugo Foscolo. Giuseppe Binda come Napoleone e lo stesso Gioacchino Murat non erano dei senza Dio, semplicemente avevano una visione più laica e diverse posizioni relativamente al potere temporale dei Papi, che altre frange cattoliche, vedi i Gesuiti più ortodossi, contrastavano. Ma tali cambiamenti in quel periodo e nel corso di tutto il Primo Risorgimento non furono solo auspicabili, come la storiografia parzialmente riporta, ma anche ampiamente realizzabili. Se le vicende politiche generali avessero preso una piega un tantino diversa. Queste alcune delle cifre che son state oggetto di analisi da parte della ricercatrice toscana Elena Pierotti. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 13 ottobre.