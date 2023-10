Reggio Calabria, giornata di studio sulla figura di Ermete Pierotti

StrettoWeb

Si è svolta martedì 31 ottobre la conversazione sul tema “Ermete Pierotti, il René Belloq non celebrato in Patria”. Le argomentazioni trattate sono state a cura della ricercatrice toscana Elena Pierotti, già presente in altre occasioni culturali organizzate dal sodalizio reggino. Ermete Pierotti lavorò come ingegnere militare a Genova e ricoprì la carica di Capitano nella quarta Compagnia del Corpo reale del Genio Militare. Nel 1849 fu denunciato per diserzione e furto di 3596 lire e dovette lasciare l’esercito. Pierotti si era recato a Sarzana senza permesso il 19 luglio 1849.

La sua assenza fu notata il 20 luglio 1849. Risultò anche che mancavano 3596 lire dalla cassa della truppa, che Pierotti gestiva. Il 10 agosto 1849, Pierotti viene arrestato a Sarzana. Fu portato a Genova e imprigionato nel Palazzo Ducale. Da lì riuscì a fuggire il 10 settembre 1849. Il 15 ottobre 1849 fu processato in contumacia dal tribunale militare di Genova.Dopo questi eventi, Pierotti si recò per 15 anni nel Levante, a Gerusalemme e in Egitto. Si guadagna da vivere come ingegnere. Dalla fine del 1849 all'inizio del 1850 Pierotti fu a Costantinopoli e a Troia, dove esaminò i monumenti antichi. Nel 1850 visitò Atene, Sparta, Corinto, Acrocorinto, Mantineia, Eleusi, Megara, Micene, Messina, Argo, Maratona, Chaironeia, Paros ed Egina. Dalla fine del 1850 all'inizio del 1851 visitò le isole Ionie. Dal 1851 al 1854 Pierotti lavorò a diversi edifici in Egitto.

Mentre gettava le fondamenta di una chiesa greca ad Alessandria, scoprì le fondamenta della Biblioteca di Alessandria In Egitto, nel 1853, Pierotti incontrò l’esploratore Giovanni Miani (1810-1872), che aveva sostenuto il Risorgimento ed era quindi in fuga dagli austriaci. All’inizio Pierotti lo sostenne finanziariamente. Poi, però, i due litigarono e Pierotti si rifiutò di continuare a dare soldi a Miani. Miani si vendica rintracciando a Genova i documenti sulla condanna di Pierotti e diffondendoli a mezzo stampa. Così facendo, Miani danneggiò gravemente la reputazione di Pierotti. In seguito, questi documenti vennero usati più volte contro Pierotti da varie persone. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta del XIX secolo, Pierotti entrò in conflitto con James Fergusson e George Grove. Nel farlo, Grove usò questi documenti di condanna di Pierotti per screditarlo, invece di argomenti concreti. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 31 ottobre.