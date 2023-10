Reggio Calabria, enorme perdita fognaria nella zona di Sant’Antonio

StrettoWeb

La situazione della carenza idrica a Reggio Calabria è sempre più difficile e sono molteplici le segnalazioni dei cittadini esasperati che si trovano con i rubinetti a secco da mesi e mesi anche nei periodi più caldi dell’anno. Oltre alle perdite idriche in città sono presenti molte perdite fognarie che rendono l’aria irrespirabile come quella segnalata da un lettore di StrettoWeb che afferma: “da diversi giorni in zona Sant’Antonio, c’è una perdita di acqua fognaria che da via Schiavone Mati arriva fino a via Don Orione e al Santuario di Sant’Antonio. Nonostante le segnalazioni nessuno è intervenuto e naturalmente la perdita è diventata sempre più corposa. A parte i fastidi e i pericoli per i residenti, vale la pena notare che la perdita tocca la scuola calcio bambini e la casa di riposo per anziani! Ho scritto a StrettoWeb e vi chiedo di pubblicare un trafiletto in proposito, vista la consueta grande efficacia delle vostre segnalazioni rispetto a quelle dei cittadini. Grazie di cuore”.