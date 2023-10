Reggio Calabria, il drammatico appello di una cittadina: “da oltre due mesi senza luce condominiale e ascensore, anziani malati abbandonati al loro destino”

StrettoWeb

Una cittadina di StrettoWeb indignata ci ha inviato una segnalazione in cui evidenzia la drammatica situazione in cui versa un condominio della zona sud di Reggio Calabria. La cittadina afferma: “Le Scrivo per disperazione. Abito in un multi condominio ubicato nella contrada Gagliardi. Sono completamente disperata in quanto da oltre due mesi che il mio condominio è senza luce e senza ascensore. Essendo che vige un ente ed un amministratore che agisce per conto dei condomini siamo legati dal non agire privatamente e risolvere la questione. Unico e solo condominio, come le ho scritto sopra, in quanto gli altri sono riusciti a risolvere. Il problema è che vi abitano persone anziane con problematiche davvero serie di salute che non possono curarsi in quanto impossibilitati a spostarsi ed uno è un mio familiare. Siamo al collasso coi nervi e dalla disperazione. Premetto che chi di competenza non si fa trovare né rintracciare. Che fare??? Siamo davvero al limite. Grazie per avermi letto ma mi auguro che si possa risolvere. Siamo arrivati ad essere al quarto mondo. Pietà”.