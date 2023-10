Reggio Calabria, Dopolavoro e Maestri del Lavoro presentano l’offerta formativa alle scuole cittadine

StrettoWeb

La Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Consolato Metropolitano di Reggio Calabria con il Console MdL Nicola Morabito ed il Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria con il suo Presidente Dott. Antonino Malara, organizzano una giornata aperta destinata alla Scuole di ogni ordine e grado del territorio reggino per presentare la loro offerta di “Testimonianza Formativa” per l’anno scolastico 2023 – 2024. L’evento si terrà presso il Cine-Teatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario in via Bixio (Piazza Garibaldi) venerdì 27 ottobre, alle ore 9.30.

L’incontro con Dirigenti scolastici e Insegnanti si pone l’obiettivo di presentare ed approfondire le tematiche proposte in relazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), competenze trasversali extra curriculari erogati direttamente in aula o propedeutici a dare maggiore sicurezza ed efficacia agli eventuali percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro sicuri e di qualità.

All’interno della missione delle Associazioni proponenti la giornata aperta, molte ore sono dedicate alla sicurezza con l’obiettivo di spingersi oltre le specificità scolastiche, lavorative e sociali cercando di informare gli alunni su quello che è la cultura della sicurezza per se stessi e per gli altri considerando che la prevenzione è alla base per l’abbattimento dei rischi connessi ad ogni attività umana.

L’offerta, divisa per Moduli che trattano singolarmente i vari argomenti proposti, oltre la Sicurezza come Cultura per prevenire ed eliminare i rischi, propone i seguenti percorsi: Comunicazione consapevole, Ecologia ed Ambiente, Industria 4.0 e Intelligenza Artificiale, Gestione delle Emergenze in collaborazione con l’Associazione Vigili del Fuoco, Arte della ricerca del Lavoro destinata in particolare alle classi 5°, Scuola-Ferrovia: storia ed evoluzione tecnologica, sistemi ad alta velocità, Fermodellismo, Stop al vandalismo, Sicurezza ferroviaria in collaborazione con la Polfer e le offerte di viaggi e turismo in collaborazione con Trenitalia Passeggeri e Regionale.

Rispetto alle richieste, i moduli saranno adattati alle classi delle secondarie di 1° grado e/o alle classi delle secondarie di 2° grado. Con questa iniziativa le Associazioni Maestri del Lavoro e Dopolavoro Ferroviario intendono creare una piattaforma di interesse e scambio di esperienze tra Istituzioni associative con esperti e professionisti specifici e le nuove generazioni, in una fase scolastica di acquisizione di nuove esperienze extra curriculari, per offrire un panorama di orientamento più vasto e quindi una maggiore possibilità di scelta nelle opportunità lavorative che si presenteranno ai giovani nel loro prossimo futuro.