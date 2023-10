Reggio Calabria, domani incontro con il fumettista Umberto Giampà

StrettoWeb

Martedì 3 ottobre 2023, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava”, la Città di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, nell’ambito del ciclo “Quando l’arte incontra il suo immaginario” promuovono il quarto incontro con l’artista Umberto Giampà, fumettista, illustratore e caricaturista. Aprono la manifestazione gli interventi di Irene Calabrò, assessore alla Cultura della Città di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava” e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Intervengono: l’artista Alessandro Allegra, pittore d’Arte Sacra “Iconografia e Iconologia”, responsabile giovani del ciclo del CIS “Quando l’arte incontra il suo immaginario”; Giovanni De Girolamo, docente di lettere, critico letterario e d’arte. componente del Comitato Scientifico del Cis, “Quando l’arte incontra il suo immaginario”.

Umberto Giampà, Fumettista, illustratore e caricaturista, a partire dal 212 ha partecipato a numerose manifestazioni in molte città d’Italia. È docente di corsi di fumetto, caricatura e inchiostrazione per scuole, associazioni e privati. Le sue opere più recenti sono la miniserie di 5 albi “Doctor Wilder” per l’editore americano Blackbox Comics (2021) e il volume “Mages Tomo 7 – Soliman” per l’editore francese Soleil (2021) tradotto per il mercato italiano da Editoriale Cosmo nel 2022, mentre di prossima pubblicazione ci sarà una nuova, lunga run di 10 numeri (e altri numeri in lavorazione) intitolata “Devil’s Dominion” “per l’editore americano Blackbox Comics (2024).