Reggio Calabria, la denuncia dei cittadini di Sambatello: “la piazzetta di Via Cagliostro nel degrado più assoluto”

I cittadini di Sambatello denunciano “lo stato di abbandono che da anni sovrasta l’unica area ricreativa e centro di aggregazione per giovanissimi di ogni età, la piazzetta di via Cagliostro, sede storica della Festa del Vino, situata per giunta a pochi metri dal plesso scolastico e dalla scuola d’infanzia. Sono ormai 4 anni che la fontanina adiacente la piazzetta, tanto utile e tanta amata dai ragazzini, specie durante le calure estive ,attorno alla quale ci trascorrono tante ore delle loro giornate, giocando a calcio e ad altri giochi tradizionali, ormai sempre più rari, necessita di un intervento di ripristino urgente, considerato che sgorga acqua da dove non dovrebbe, arrecando un enorme spreco e creando un enorme disagio e un grave pericolo a chi da li ci passa, considerata la melma scivolosa che si genera sul pavimento”.

I Residenti precisano che “più volte hanno segnalato il tutto agli organi competenti senza ottenere alcun risultato e si auspicano che al più presto venga predisposto un intervento di ripristino della fontanina e un intervento di pulizia e diserbo di tutta l’area adiacente incentivando così l’aggregazione di tanti ragazzini che per fortuna, ancora giocano “al pallone in strada” e bevono e si rinfrescano nella fontana pubblica”.