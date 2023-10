Reggio Calabria, più decoro e armonia in città: firmati gli accordi sullo stile di gazebo e dehors | DETTAGLI

StrettoWeb

Si è tenuto questa mattina alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, l’incontro per la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana e la provincia di Vibo Valentia, l’Ordine degli Architetti, riguardante lo “Studio per la regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all’aperto, finalizzato alla riqualificazione ambientale, urbana e sostenibile del territorio comunale”.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria Angela Martino, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, il presidente dell’Ordine degli Architetti Ilario Tassone ed il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia Fabrizio Sudano.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria Angela Martino ha affermato che “è un’esigenza che nasce dall’azione di riordino che l’amministrazione comunale ha avviato rispetto all’occupazione di suolo pubblico. E’ un passaggio che si incastona in un’azione più ampia e l’amministrazione comunale ha deciso di dare un apporto puramente scientifico al tema per affrontarlo da tutte le sfaccettature e fare in modo che il progetto che proporremo alla città e ai commercianti sia il migliore possibile per la nostra Reggio”.

Il Soprintendente dell’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia Fabrizio Sudano ha affermato ai microfoni di StrettoWeb che “noi accogliamo subito l’invito dell’amministrazione comunale perchè si sta pensando di attuare questo protocollo firmato oggi per migliorare e integrare il documento del 2017 che dava già delle regole precise sull’arredo urbano soprattutto relativo alla ristorazione. Le regole sono cambiate, cambia il mondo e cambia tutto e anche noi ci dovremo mettere in linea con la vocazione turistica di Reggio Calabria e quello che serve per lo sviluppo turistico senza dimenticare che il paesaggio rimane fondamentale”.

Intervistato sempre dai microfoni di StrettoWeb, il presidente dell’Ordine degli Architetti Ilario Tassone ha affermato che: “il ruolo degli ordine degli architetti all’interno nel protocollo d’intesa è fondamentale perchè ci lavoreranno architetti e gli architetti guardano al futuro della città. Dare soluzioni e un contributo scientifico che vada oltre il quotidiano e quindi immaginare come sia la città vissuta nel futuro della sua propria storia, dare un taglio che sia compatibile con quello che è la bellezza della città di Reggio Calabria. Ad oggi si va a sentimento, ognuno fa quello che vuole invece l’idea è quella di dare un ordine”.

