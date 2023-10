Reggio Calabria: da sabato la nuova rassegna teatrale del Blu Sky

StrettoWeb

Sedici spettacoli, nove compagnie della città coinvolte, un cartellone all’insegna della bellezza e della vivacità del teatro in vernacolo. Sono i numeri della quarantottesima rassegna artistica del Blu Sky Cabaret che si aprirà sabato prossimo, 14 ottobre, a Reggio Calabria, nel rinnovato Auditorium San Bruno e coinciderà con il cinquantunesimo anno di storia del gruppo fondato da Mimmo Raffa e Angela Costantino, venuti a mancare entrambi nel 2022. La stagione sarà intitolata a loro. Alla improvvisa perdita dei due pilastri, la compagnia ha risposto raccogliendo il testimone e avviando un nuovo percorso con una schiera di giovani attori guidati da figure storiche che hanno affiancato per tanto tempo i coniugi Raffa: si tratta dell’ex scenografo Pino De Gregorio che ha assunto la carica di presidente e del più anziano degli artisti, Antonio Scorziello, al quale è stato affidato il ruolo di regista. L’apertura toccherà alla compagnia “Quinta essenza”, che manderà in scena “Il Medico dei pazzi”. Poi si andrà avanti fino a tutto maggio . Una intera serata, quella del dieci dicembre, sarà dedicata alla premiazione del concorso nazionale “Il teatro di Mimmo e Angela”.

Nella conferenza di presentazione del cartellone, il presidente De Gregorio, il regista Scorziello, il vicepresidente Cosimo Placanica e il tesoriere Fabio Versaci, hanno ribadito la volontà di muoversi nel solco tracciato mezzo secolo fa dai due fondatori, con l’intento di valorizzare le origini linguistiche del dialetto reggino, recuperando la parte migliore delle nostre tradizioni e reinterpretando in vernacolo anche opere di grandi autori italiani. Ognuna delle sedici rappresentazioni sarà sempre un racconto tra ironia, riflessione e creatività. Un viaggio divertente che, partendo dal palcoscenico, esplorerà l’interno della cultura popolare e delle nostre peculiarità.