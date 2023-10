Reggio Calabria: il CSI lancia un progetto educativo, sportivo e pastorale | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

“È bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, e se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca qualcosa”. Le esortazioni di Papa Francesco sono il miglior incoraggiamento per rilanciare anche quest’anno, nelle tre Diocesi del nostro territorio Metropolitano, una forte campagna di promozione dello sport in Parrocchia. In questo momento storico così faticoso per i nostri ragazzi e per le comunità parrocchiali, lo sport ed il gioco ispirati ai valori cristiani ci consentono di mantenere un rapporto duraturo con i nostri giovani contribuendo a formare educatori e sportivi che siano prima di tutto uomini autentici.

Il Centro Sportivo Italiano è un ente di promozione sportiva e un’associazione di promozione umana il cui carisma è educare attraverso lo sport: nasce all’interno della Chiesa e ad essa fa riferimento nella pastorale. Da 79 anni collabora con le parrocchie e gli oratori nella promozione e organizzazione di attività educative, sportive, ricreative, formative e intende continuare questo servizio anche in questo “particolare e difficile” momento. Lo sport in parrocchia è e rimane una efficace opportunità di aggregazione e di coinvolgimento di molte persone, favorendo la crescita dello spirito comunitario anche tra coloro che non avvertono immediatamente l’appartenenza ecclesiale.

In questo inizio di anno sportivo e pastorale, ogni parrocchia, potrà sposare il progetto: “TUTTA UN’ALTRA PARTITA, IN PARROCCHIA!”, ritagliato sulla propria realtà, legato ai bisogni e alle risorse disponibili della propria Comunità e del proprio contesto territoriale. Il Csi di Reggio Calabria ieri sera, presso il Piccolo Teatro della parrocchia di Santa Lucia, ha presentato l’iniziativa che prevede, appunto, un percorso educativo, sportivo e formativo indirizzato alle Parrocchie, ai Gruppi Sportivi Parrocchiali, alle Asd legate alle parrocchie, agli Oratori e agli Istituti Religiosi.

L’incontro si è aperto con l’introduzione dell’Assistente Ecclesiastico Provinciale Csi, don Mimmo Cartella. Il Presidente Provinciale Paolo Cicciù ed il direttore tecnico Csi Paolo Simone, subito dopo, hanno illustrato le attività e i percorsi previsti dall’iniziativa. L’area formazione, guidata da Ilenia Adore, mette in campo il Corso di Formazione per Animatori Parrocchiali. Sarà realizzata un’attività specifica per gli animatori volontari (giovani e adulti) delle Parrocchie delle tre Diocesi. Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare i giovani, gli adulti e ragazzi delle parrocchie, sostenendo le stesse nelle varie attività ludiche, sportive e d’animazione.

Il percorso sarà diviso in due parti: una parte generale e una specifica con laboratori a tema. In collaborazione con diverse realtà associative, Università e Istituti scolastici, saranno attivati per studenti, educatori, animatori, istruttori e insegnanti i seguenti percorsi formativi: “Educatore sportivo per Diversamente Abili”, POLICY E MINORI: “La Tutela dei Minori nello Sport”, Meetup Essere Dirigenti Sportivi, Corsi Allenatori ed il Campus Residenziale ad Aprile 2024. Una formazione Csi di altissimo livello e attenta ad ogni esigenza. Secondo pilastro della proposta Csi è il percorso: “PLAY. SCENDI A GIOCARE CON NOI. La Bellezza tra sport e rigenerazione urbana”. L’attività ha l’obiettivo di sviluppare un percorso-gioco guidato dagli educatori, dalle famiglie o dai volontari formati, in cui i ragazzi, attraverso un laboratorio di progettazione condivisa, penseranno alla riqualificazione e all’animazione degli spazi abbandonati e poco frequentati nel proprio territorio (cortili, piazze e spazi delle parrocchie).

L’equipe del Csi e gli educatori dei vari gruppi trasformeranno le idee e le proposte che arriveranno dai ragazzi in progetti esecutivi di riqualificazione urbana, partecipazione e legalità. Parte centrale del progetto promosso dal Csi Reggio Calabria è la proposta sportiva. Partirà, infatti, la XIV Edizione del Campionato Polisportivo Oratorio Cup, attività che coinvolgerà nel calcio a 5 tante parrocchie e gruppi sportivi, nel periodo tra Dicembre a Giugno 2024. In partenariato con l’azienda Mangiatorella, saranno proposti i Campionati di calcio a 5 e a 7, pallavolo e pallacanestro per le categorie Under 10, Under 12 e Under 14. Quindi, in questa stagione, ampio spazio anche per le attività giovanili e le feste polisportive. Per maggiori informazioni, basta visitare il sito www.csireggiocalabria.it o contattare il Comitato.