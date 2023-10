Reggio Calabria: lunedì la presentazione delle iniziative connesse alla cerimonia di consegna dei Premi nazionali Rhegium Julii 2023

StrettoWeb

lunedì 23 ottobre, alle ore 11.00, presso la Città metropolitana di Reggio Calabria, Sala Biblioteca Gilda Trisolini alla presenza del Sindaco ff della Città metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Carmelo Versace, del Sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Arch. Paolo Brunetti degli assessori alla cultura Dott. Filippo Quartuccio e Dott. Irene Calabrò, del sindaco di Campo Calabro Dott. Sandro Repaci si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative connesse alla cerimonia di consegna dei Premi nazionali Rhegium Julii 2023 per la narrativa, saggistica, poesia, studi meridionalistici, giornalismo e del Premio internazionale Città dello Stretto.

Saranno presenti all’incontro i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni che da anni collaborano con il Rhegium per rafforzare il progetto culturale del territorio. In particolare il rappresentante dell’Università Mediterranea, dell’Accademia di belle Arti di RC Prof. Pietro Sacchetti, il Presidente del Rotary Club RC Dott. Enzo Nociti, del Lions Club Host Dott. Wanda Albanese De Leo e della Zona 1 Dott. Mimmo Praticò, il Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria Prof. Giuseppe Caridi il Presidente del Circolo tennis « Rocco Polimeni » Avv. Ezio Privitera, del Panathlon RC Dott. Irene Pignata, del FAI RC Arch. Domenica Porpiglia, del CIF RC Dott. Renata Melissari, del CIS della Calabria Loreley Rosita Borruto, del Touring Club RC Dott. Domenico Cappellano, dell’Accademia del tempo libero Dott. Silvana Velonà, della Presidente del Circolo « Guglielmo Calarco » Dott. Angela Curatola, della Presidente dell’Associazione Calabria-Spagna Dott. Rosa Fontana, del Centro Studi Colocrisi dell’Arch. Matteo Gangemi e Oreste Pennestrì.