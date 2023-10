Reggio Calabria, al Cineteatro Metropolitano il congresso di Azione. Gelmini: “qui partito vitale, noi andiamo oltre l’ideologia”

StrettoWeb

Si è svolto al Cineteatro Metropolitano il congresso provinciale di Azione, il partito guidato dall’ex ministro Carlo Calenda. Insieme a Carmelo Versace, sindaco metropolitano e dirigente regionale di Azione ed al Commissario metropolitano Santo Suraci, sono stati presenti i parlamentari Marco Lombardo e Mariastella Gelmini. In platea ospiti, tra gli altri, il parlamentare Cannizzaro, i consiglieri Milia e Ripepi, la parlamentare leghista Minasi.

“Un grande onore per noi poter ospitare due personalità di primo piano del partito nazionale – ha affermato Carmelo Versace – la loro presenza testimonia l’attenzione che Azione sta rivolgendo a livello nazionale nei confronti del nostro territorio sul quale in questi anni, ed ancor più negli ultimi mesi, si è registrato un deciso trend di crescita in termini di consenso e di adesioni. La nostra proposta politica parte da un pragmatismo e da un radicamento che si sposa alla perfezione con una presenza sempre più significativa all’interno delle istituzioni territoriali e che costituisce un termometro indicativo della crescita del partito sul territorio”.

Gelmini: “Azione è il luogo del coraggio e della competenza”

“Siamo il luogo del coraggio e della competenza, pronti a portare avanti il tema delle riforme, delle infrastrutture, della sanità, del salario minimo e di tante altre battaglie che con Calenda stiamo facendo. C’è bisogno di serietà nell’affrontare le sfide che abbiamo davanti, a partire dalla messa a terra del Pnrr”. E’ quanto ha detto Mariastella Gelmini, parlamentare e portavoce di Azione, a margine del congresso a Reggio Calabria. “Noi siamo gli unici in Parlamento a non aver paura di votare un provvedimento del governo se condivisibile o di batterci con le altre opposizioni su battaglie sacrosante come i salari – ha aggiunto -. Andiamo oltre l’ideologia e quel bipolarismo che finora ha prodotto ben poco. Qui in Calabria c’è un partito vitale ed attrattivo, fatto di giovani e amministratori locali. C’è voglia di buona politica, questo vuol dire che il percorso che stiamo facendo va nella giusta direzione”.

Gelmini ha poi aggiunto che “l’Europa continui a mostrare il volto della solidarietà, non serve solo il rigore nei conti ma vada oltre l’unità costruita. Questo vuol dire unione nella difesa, nella politica estera, nella politica fiscale. L’Europa ci ha garantito 70 anni di pace e quando i partiti sovranisti la attaccano fanno un danno all’Italia. Come dimostrano gli insuccessi del governo Meloni, oltre ad essere atlantisti se non si è fermamente europeisti non si fa giocare all’Italia un ruolo in Europa. Non dobbiamo accontentarci, ma neanche banalizzare le conquiste dell’Ue. Bisogna mettere difesa e debito in comune, puntare all’unione fiscale. Questo percorso ha bisogno di un’Italia protagonista in Europa, a differenza di quello che accade oggi”, ha concluso Gelmini.