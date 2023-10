Reggio Calabria, compleanno speciale per Gelateria Cesare: compie 3 anni il gusto “Bronzato”

StrettoWeb

Dopo l’ennesima estate ricca di novità, clienti fidelizzati e turisti, Gelateria Cesare può anche permettersi di festeggiare. E non solo per tutto ciò che ogni giorno riesce a offrire a golosi e appassionati, ma anche perché ricorre l’anniversario di un giorno speciale. Lo storico chioschetto verde al centro di Reggio Calabria, infatti, festeggia i 3 anni dall’invenzione del gusto “Bronzato”, il buonissimo caramello al burro salato il cui nome richiama quello dei Bronzi di Riace, altro simbolo della città.

Erano infatti i primi di ottobre del 2020 quando, dopo i difficili mesi della pandemia, Davide Destefano rilanciava in maniera importante il suo brand puntando sull’identità e sulla storia, quella della sua attività e quella delle due statue, presenti all’interno del Museo Archeologico, proprio a pochi passi dalla gelateria. Oggi, dopo 3 anni, il gusto Bronzato è uno dei più richiesti dalla clientela, per via del suo buonissimo contrasto tra dolce e salato.

Ma come è nata l’idea di creare questo gusto, quali sono gli ingredienti e perché è stato chiamato così? A spiegarlo sono proprio Davide Destefano, proprietario di Gelateria Cesare, e Daniele Castrizio, in una intervista realizzata proprio 3 anni fa, in occasione del lancio, che riproponiamo qui di seguito.