Reggio Calabria, cinghiale entra all’Oasi. Il proprietario pubblica i VIDEO: “Brunetti, che facciamo?”

Ennesimo avvistamento di cinghiali a Reggio Calabria (tra l’altro in centro), esemplari ormai presenti con frequenza anche in habitat non di loro consuetudine. L’ultimo avvistamento è della serata di ieri, dove l’animale è stato immortalato all’interno dell’Oasi, noto stabilimento di Pentimele che proprio questa estate ha riaperto i battenti.

A segnalare la presenza del cinghiale, con tanto di video pubblicato sui propri canali social, è il proprietario, Mario Scaramuzzino. “Adesso a casa mia dentro l’Oasi, ma stiamo scherzando?”, si è chiesto, utilizzando anche l’ironia: “questa sera voleva ballare ed è entrato. Ma quando aspettano ad abbatterlo? E’ da un mese che gira a Pentimele”. Infine la richiesta al Sindaco: “Brunetti, che vogliamo fare?”.