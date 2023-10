Reggio Calabria, chiusa via Esperia: lunghe code a Santa Caterina | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Sono iniziati qualche giorno fa e si concluderanno domani i lavori di cambio tubature in via Esperia, nella zona nord di Reggio Calabria. Come si legge nel cartello dei lavori, è stata disposta l’interdizione del transito veicolare con divieto di sosta ambo i lati su via Esperia tra via Piave e via Montello dal 27 settembre fino alle ore 17 del 3 ottobre. La chiusa della strada, arteria di snodo del traffico della zona nord, crea qualche disagio nelle ore di punta.