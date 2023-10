Reggio Calabria, centro storico blindato per l’arrivo del ministro Piantedosi | FOTO

StrettoWeb

Grande attesa per l’arrivo del Ministro Piantedosi a Reggio Calabria. Le strade vicine la Prefettura sono chiuse e il centro è completamente blindato. Il ministro Matteo Piantedosi oggi pomeriggio sarà in Prefettura per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Massimo Mariani dove verrà sottoscritto un Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del “Museo del Mare”.