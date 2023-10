Reggio Calabria, Centro Antiviolenza e Casa Rifugio “Angela Morabito”, due eventi per festeggiare i 10 anni dalla nascita

StrettoWeb

Buon compleanno al Centro Antiviolenza e alla Casa Rifugio “Angela Morabito”, gestiti dalla Piccola Opera Papa Giovanni Onlus. I servizi compiono 10 anni di attività a sostegno delle donne, un importante traguardo segnato da percorsi di emancipazione, prevenzione e superamento della violenza maschile contro le donne. Luoghi preziosi, in cui le donne sono state ascoltate ed accompagnate, sostenute nell’intraprendere progetti di autonomia, di liberazione e riscatto. La realtà, nata per dare risposte a tutte le donne e ai loro figli, vuole segnare mercoledì 18 ottobre una tappa importante di questo cammino, presentando i numeri degli accompagnamenti, ricongiungere il filo di una memoria collettiva, che è quella delle donne vittime di violenza incontrate. Pertanto, alle h 10:30, presso la Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria, si terrà la presentazione dei dati e condivisione dell’attività svolta.

Parteciperanno alla tavola rotonda il Procuratore per i minorenni dott. Roberto Di Palma, l’Assessore Angela Martino, l’Avv. Luciano Squillaci e la dott.ssa Francesca Mallamaci per la Piccola Opera Papa Giovanni. Nel pomeriggio di mercoledì, presso l’area “Griso La Boccetta”, alle h 17:00, proseguiranno le iniziative organizzate in vista del decennale, che vedranno un susseguirsi di artisti che daranno vita ad esibizioni di musica e teatro. Non mancheranno inoltre spazi dedicati a suggestive installazioni, brevi condivisioni e sorprese, che celebreranno la libertà delle donne dalla violenza.