Reggio, cena di beneficenza del Rotaract per raccogliere fondi e aiutare le vittime del terremoto in Marocco

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il Rotaract Sud Parallelo38 si è unito in un gesto di solidarietà presso la pizzeria “Birri Basta” per una cena di beneficenza al fine di raccogliere fondi per aiutare le vittime del terremoto che ha colpito il Marocco. L’evento ha attirato una folla di partecipanti (non solo i soci) desiderosi di offrire il proprio supporto alle persone colpite dalla tragedia. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera calorosa e coinvolgente, testimoniando l’empatia e la generosità della comunità locale. La rinomata pizzeria “Birri Basta” ha dimostrato un forte impegno nel sostenere le iniziative di beneficenza, offrendo il proprio supporto per questo importante evento e l’atmosfera conviviale ha permesso ai partecipanti di socializzare e condividere momenti di gioia e solidarietà.

Durante la cena, il presidente Fabrizio Nucera ha tenuto un discorso toccante, sottolineando l’importanza dell’aiuto reciproco nella ricostruzione delle comunità colpite da eventi catastrofici come il terremoto in Marocco. Ha elogiato la generosità dei presenti e ha sottolineato l’impatto positivo che ogni contributo può avere sulle vite delle persone che stanno lottando per riprendersi dalla tragedia. Il Rotaract e il suo presidente Fabrizio Nucera hanno dimostrato ancora una volta la loro dedizione nel fare la differenza e nel portare speranza alle comunità bisognose.

Questo evento è stato solo l’inizio di una serie di iniziative che mirano a sostenere i bisogni delle persone più bisognose e a promuovere un futuro migliore per tutti. La cena di beneficenza è stata un successo e sono stati donati 250 € alle popolazioni maggiormente colpite tramite la Rotary Foundation.