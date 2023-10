Reggio Calabria, caos scuole: domani al Comune audizione in commissione controllo e garanzia

StrettoWeb

Scuole nel caos a Reggio Calabria. La cattiva gestione dell’amministrazione comunale sta determinando in questo inizio di anno scolastico, un vero e proprio delirio per la gestione della più importante istituzione sociale e culturale quale appunto è la scuola.

Il bando deserto per le mense scolastiche e la controversa chiusura di alcuni plessi con l’accorpamento in altre scuole, ha scatenato la rabbia di dirigenti, docenti e genitori preoccupati di non riuscire ad avere un adeguato sistema didattico e formativo per i giovani di questa città.

Proprio per questo il consigliere comunale di opposizione Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e vigilanza a Palazzo San Giorgio, ha convocato per domani mattina, giovedì 12 ottobre per le ore 8, una nuova riunione della commissione con un ordine del giorno focalizzato proprio sull’ordinanza n.79 del 9 ottobre 2023 con cui il comune ha chiuso la scuola Pythagoras di Ravagnese.

Gli amministratori comunali per cui tutte le forze di opposizione hanno già chiesto in blocco le dimissioni dell’assessore Nucera, saranno chiamate a fare chiarezza.