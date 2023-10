Reggio Calabria, caos scuole: il dissenso dell’Istituto Moscato sul dimensionamento scolastico

StrettoWeb

“Noi genitori dell’i.c. G. Moscato di Gallina dopo quanto appreso nell’ultima riunione di Consiglio, convocata d’urgenza vogliamo fermamente scongiurare, alla luce dei piani di dimensionamento scolastico deliberati dal Comune di Reggio Calabria, il ventilato accorpamento con l’Istituto Nosside-Pythagoras”. Lo dichiarano i genitori dei ragazzi che frequentano l’i.c. G. Moscato di Gallina.

“Tante le domande che noi genitori ci siamo posti, dissentendo da questa decisione che pare ormai definitiva. Varie e molteplici sono le ragioni che dovrebbero spingere i nostri politici a cambiare rotta e a trovare una soluzione che venga incontro alle istanze mosse e alle esigenze del territorio in cui è ubicato l’Istituto. Esso, infatti, ricade tutto sul comune di Reggio Calabria, ma è vasto ed eterogeneo, sorgendo su zone collinari, premontane e montane”.

“Tale peculiarità rappresenta il punto di forza dell’Istituto che verrebbe snaturato e svilito nella logica di un dimensionamento che non sembra rispondere ai criteri del buon senso e agli stessi principi che la Regione Calabria si pone come obiettivo, per garantire continuità e stabilità, al fine di costituire Istituzioni scolastiche integrate e radicate sinergicamente nel territorio, funzionali ed efficienti dal punto di vista amministrativo-manageriale, come recitano le linee guida per il dimensionamento scolastico per il triennio 2024-2027 della Regione Calabria. L’accorpamento proposto metterebbe in serio rischio la qualità del diritto allo studio degli alunni, poichè porterebbe il numero ad oltre 1800 unità, con evidenti difficoltà nella gestione di una popolazione scolastica eterogenea, che persegue obiettivi formativi diversi e legati alla territorialità. Alla luce di ciò, la decisione della Giunta sembra smentire il proposito di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello territoriale sulla base della densità abitativa, degli sviluppi demografici della popolazione scolastica e delle caratteristiche del territorio, del disagio socio-economico e della povertà educativa”.

“La nostra scuola, nel corso degli anni, ha maturato e può vantare una flessibilità organizzativa, una gestione semplice e rapida, un ambiente familiare e un clima sereno e disteso, resi possibili da un corretto e bilanciato numero di alunni per classe, garanzia di una didattica inclusiva e personalizzata, con una tempestiva individualizzazione dei bisogni degli alunni e delle loro famiglie, in perfetta coerenza con le Indicazioni nazionali contro le “classi pollaio”. Sarebbe auspicabile una prassi di tal genere come sperimentazione di una didattica nuova e laboratoriale, più rispondente ai bisogni del territorio in cui la scuola agisce”.

“Questo accorpamento rischierebbe, inoltre, di cancellare un percorso che la scuola ha intrapreso da anni, volto alla tutela, alla comprensione e alla diffusione del greco di Calabria, che rappresenta una minoranza linguistica conosciuta da una parte degli alunni della scuola, giacché essi provengono da un’area grecofona, bacino di utenza del nostro Istituto”.

“In virtù del criterio di tutela del territorio particolarmente fragile, sottoposto nel corso degli ultimi anni a forte spopolamento, noi genitori auspichiamo che la delibera comunale possa essere rivista e si possano rilevare, invece, le affinità che legano la nostra scuola all’altro Istituto che possiede le medesime caratteristiche territoriali e finalità di presidio culturale e civico, l’I.C. San Sperato- Cardeto”.