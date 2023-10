Reggio Calabria, arrivano le nuove pensiline degli autobus con l’immagine di San Giorgio

StrettoWeb

E’ stata posizionata nelle scorse ore a Reggio Calabria, la prima nuova pensilina ATAM acquistata con i fondi React-EU. In città verranno installate diverse pensiline e saranno di due tipi, nelle periferie saranno color amaranto e avranno il logo della città di Reggio Calabria, in centro invece saranno più stile liberty e dovranno anche essere completate con pannelli pubblicitari e hanno raffigurata l’immagine di San Giorgio. Al momento ne è stata installa una nella zona di Piazza De Nava come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo.