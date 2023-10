Reggio Calabria, ancora chiusa la diramazione Irto ad Arangea: attività penalizzate

StrettoWeb

Dopo un mese dalla chiusura, la diramazione Irto ad Arangea situata nella zona sud di Reggio Calabria, è ancora bloccata e recintata. La strada era stata chiusa con un cordoncino per caduta calcinacci da un palazzo che affaccia sulla via e ancora oggi, dopo tutto questo tempo, nessuno è intervenuto per mettere in sicurezza la zona e riaprire la strada dove sorgono anche attività commerciali e i clienti sono costretti a fare le contorsioni per poter raggiungere i negozi.

La città di Reggio Calabria è sempre più abbandonata e in totale degrado e spesso e volentieri viene messa in pericolo anche la sicurezza dei cittadini che sono costretti a fare i conti con il pericolo. Urgono interventi urgenti con attenzioni al territorio per rimediare all’abbandono e al menefreghismo sempre più diffusi.