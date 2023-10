Reggio Calabria, al via il progetto “casette dell’acqua/acqua in comune”

StrettoWeb

Al via a Reggio Calabria il progetto denominato “casette dell’acqua/acqua in comune”. L’iniziativa finanziata con fondi PON, ha come obiettivo la riduzione della plastica monouso nelle scuole. Si tratta di 114 casette di acqua potabile per un investimento complessivo di 116 mila euro. L’assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera nel consegnare le prime casette ha evidenziato che “è un progetto che punta a salvaguardare il nostro ambiente attraverso la riduzione dell’ impatto ambientale dovuto all’uso della plastica e sensibilizzazione gli studenti al rispetto del territorio. Oltre alle scuole -prosegue Lucia Anita Nucera- saranno installate anche in alcuni uffici del comune, negli asili nido comunali e nelle scuole materne comunali. Con il finanziamento della Comunità europea, gli studenti potranno usufruire dunque di acqua potabile. Inoltre, verrà consegnata anche una borraccia per evitare l’uso delle bottigliette di acqua. Al momento -spiega l’assessore- si è conclusa la procedura di gara e si sta procedendo all’installazione delle casette dell’acqua in comune”.

Intanto, le prime due casette sono state istallate stamani presso l’istituto Galileo Galilei. Nei prossimi giorni la ditta che si è aggiudicata la gara, la Esclusiva srl, andrà in tutti i plessi dei 15 istituti comprensivi della città. “Ringrazio il settore istruzione –dice ancora Lucia Anita Nucera – la dirigente Daniela Roschetti, i funzionari Gallo, Cipolla e la PO Artuso, il settore manutenzioni, i responsabili Chirico e Fortugno”. Alla consegna stamani, erano presenti oltre all’ assessore Nucera, la dirigente Lucia Zavettieri e il delegato all’ufficio idrico Franco Barreca.