Reggio Calabria, al Teatro Zanotti Bianco un concerto tutto dedicato al compositore veneziano Antonio Vivaldi

L’Orchestra del Teatro “F. Cilea, col Presidente e primo violino M° Pasquale Faucitano e col suo Direttore Principale M° Alessandro Tirotta rinnova l’invito a Teatro per Domenica 15 Ottobre ore 18.00 per il primo degli appuntamenti autunnali 2023, un Concerto tutto dedicato al compositore veneziano Antonio Vivaldi. Solista d’eccezione, per la prima sullo Stretto di Messina, l’oboista francese Fabien Thouand, primo oboe dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma e già primo oboe per un ventennio al Teatro alla Scala di Milano.

I maestri Thouand e Tirotta col l’Orchestra del Teatro Cilea (a cui si aggiungono i Maestri al clavicembalo Giannalisa Arena, al violoncello Maurizio Salemi e alla tiorba Ugo Nastrucci) affronterà un articolato programma dedicato a questo magnifico strumento. In programma sei concerti per oboe e orchestra di Antonio Vivaldi RV447 RV453 RV454 RV455 RV461 RV462 a cui si aggiunge la Sinfonia “Al Santo Sepolcro” RV169. Il concerto, già con l’orchestra in prova da inizio settimana, sarà preceduto da una registrazione discografica in esclusiva per la rivista musicale “Amadeus”, rinomata collana editoriale per gli amanti e gli esperti della musica classica e lirica, responsabile e Artistic Director del progetto il M° Raffaele Cacciola.

Fabien Thounad, ha all’attivo una rilevante e ininterrotta carriera a livello internazionale e viene invitato come primo oboe nelle più importanti orchestre europee, come la London Symphony Orchestra, la Bayerischen Staatsoper, l’Opera di Lione, la Bamberger Symphoniker, la Camerata Salzburg, la Royal Concertgebouw Orchestra, l’OrchestraNazionale di Francia e la Philharmonique de Radio France. In tale veste e ambito ha collaborato e collabora con i maggiori direttori d’orchestra, come Daniel Barenboim, Ricardo Muti, Loreen Maazel, Zubin Metha, Yuri Termikanov, Kurt Mazur, Charles Dutoit e Semyon Bychkov.

Un’occasione per la città di Reggio e per gli amanti della musica Classica, oltrechè per i numerosi studenti di conservatorio, che potranno assistere ad un concerto di livello con un programma difficilmente ripetibile. Prevendita presso “La Bottega della Musica” o botteghino a partire dalle ore 17.00 in Teatro. Intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazioni come segnato sul manifesto generale. Incontro con i protagonisti sabato 14 ore 12.00 assieme alla splendida Eliana Rechichi presso la sala conferenze e concerti de La Bottega della Musica.