Reggio Calabria, al MArRC tornano i laboratori didattici ispirati ad Halloween

Anche la tradizionale festa anglosassone di Halloween “contagia” il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Su iniziativa di Coopculture, concessionario dei servizi aggiuntivi del MArRC, martedì 31 ottobre, previsti due laboratori didattici esperienziali per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I piccoli visitatori, che dovranno essere accompagnati da un adulto, potranno partecipare “Caccia al Mostro” guidata alla ricerca di indizi sparsi sui vari livelli espositivi, in un percorso dinamico, alla scoperta delle antiche origini della festa. Gli appuntamenti sono previsti alle ore 16.00 e alle ore 17.30, per consentire una più ampia partecipazione, fino a un massimo di 20 partecipanti per laboratorio. Il costo è di € 7 per ciascun partecipante oltre al biglietto d’ingresso al Museo per l’accompagnatore (sino a 18 anni l’ingresso è gratuito). È possibile prenotare l’attività online sul sito di CoopCulture acquistando il biglietto dedicato all’iniziativa Laboratorio Halloween Coopculture, selezionando l’orario di preferenza.

“Il mondo antico è ricco di suggestioni con riferimento al culto dell’aldilà – commenta il Direttore Carmelo Malacrino. E il Museo possiede reperti straordinari che uniscono mito, arte e religione. Sono certo che quest’attività sarà un’occasione di divertimento e di gioco, ma anche uno spunto per conoscere la storia millenaria della nostra regione. Ringrazio lo staff di Coopculture per la realizzazione di questa iniziativa che intende avvicinare due realtà solo apparentemente distanti: la ricorrenza propria del Nord Europa con la tradizione del ricordo dei morti, che nasce dalle più antiche civiltà insediatesi nel Mediterraneo”.