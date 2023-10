Reggio Calabria, al Circolo L’Agorà si parla di Alta Velocità. Rogolino: “alcuni territori rimarranno emarginati”

StrettoWeb

Si è svolto il secondo dei quattro appuntamenti sul tema “Sistema dei trasporti nello Stretto: quale futuro?” organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel corso della seconda giornata di studi si è parlato della situazione e delle varie vicende che riguardano le tematiche inerenti all’alta velocità in Calabria. Gradito ospite del sodalizio organizzatore reggino è stato il segretario regionale OR.S.A. Enzo Rogolino che nel corso del suo intervento ha analizzato ed affrontato, con dati alla mano, il tema relativo al tracciato Alta Velocità ed il rischio che si possano vanificare le aspettative di sviluppo per il nostro territorio e questo a causa di scelte sbagliate sugli interventi da realizzare grazie ai prestiti dell’UE attraverso il PNRR. A riguardo il nuovo tracciato dell’Alta il segretario regionale OR.S.A. Enzo Rogolino ha espresso, nel corso del suo intervento, preoccupazione e perplessità. “Da tempo – rivendica Vincenzo Rogolino, Responsabile Confederale Orsa Calabria – denunciamo, inascoltati, il rischio che si possano vanificare le aspettative di sviluppo per il nostro territorio e questo a causa di scelte sbagliate sugli interventi da realizzare grazie ai prestiti dell’UE attraverso il PNRR”.

Il segretario regionale OR.S.A. Enzo Rogolino, ha acceso i riflettori sui dubbi del nuovo tracciato dell’alta velocità in Calabria, evidenziando il rischio che alcuni territori della Calabria rimarranno emarginati a seguito di strategie dal sapore campanilistico. Il nuovo tracciato, già modificato rispetto a quello discusso originariamente avrebbe un percorso che si concretizzerebbe con la seguente linearità. Vediamo insieme il tracciato come si svilupperebbe: da Battipaglia punterebbe su Vallo di Diano, Buonabitacolo, quindi attraverso una galleria raggiungerebbe Praia a Mare. Da Praia, invece di puntare via costiera su Lamezia, si infilerebbe in galleria, quindi con un ulteriore traforo in salita e con uscita a Tarsia. Da Tarsia il tracciato seguirebbe parallelamente il percorso autostradale con traforo del Pollino fino a Cosenza e, da questa località, attraverso la nuova galleria di Santomarco (22,5 KM 1.2 mld) uscirebbe a Paola per poi ricongiungersi col tracciato storico». Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi nel corso della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 2 ottobre.