Reggio Calabria, aggregazione sociale per bambini e adulti: ecco il “Festival della Comunità Educante”

È tutto pronto in Piazzetta Caprai, nel quartiere Modena di Reggio Calabria, per il Festival della Comunità Educante. L’evento di aggregazione sociale per bambini, ragazzi, giovani e adulti si terrà sabato 28 ottobre 2023 a partire dalle ore 17.00 ed è inserito tra le attività del Progetto Cre.Di.M.I. selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il programma dell’iniziativa prevede il raduno e la presentazione dell’evento alle ore 17.00, seguiti dall’animazione a cura dell’Associazione Starlight. Nell’area di Piazzetta Caprai saranno allestiti degli stand curati dai partner del progetto, che vedranno la partecipazione di diverse realtà reggine tra le quali la Cooperativa Sociale Res Omnia, l’Hub Servizi per la Famiglia, la Cooperativa Rom 1995 e l’Istituto Maria Ausiliatrice. Sarà, inoltre, possibile partecipare al laboratorio di costruzione di tamburelli e visitare un’esposizione di strumenti musicali popolari calabresi.

Il Progetto Cre.Di.M.I. – Creare Distretti Micro per l’Inclusione – ricade nei quartieri Modena, San Sperato, Ciccarello e San Giorgio Extra di Reggio Calabria e si pone l’obiettivo, attraverso il coinvolgimento concreto degli attori sociali del territorio, di costruire un Patto Educativo di Comunità durevole nel tempo e utile a soddisfare i fabbisogni dei giovani. Partner del progetto sono il CIOFS Calabria – sede di Reggio in qualità di capofila, ActionAid Reggio Calabria, ARCI Reggio Calabria, l’Istituto Tecnico Economico “R.Piria Ferraris Da Empoli” ed il Liceo Scientifico Statale “A.Volta” di Reggio Calabria.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.