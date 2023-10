Reggio Calabria, a Pellaro il recital del duo Faucitano-Barresi

StrettoWeb

Oggi martedì 17 ottobre alle ore 18.30 presso l’Aula Magna dell’ I.C. “Cassiodoro-Don Bosco” di Pellaro si terrà il Recital del duo Faucitano-Barresi con musiche di N. Paganini, M. De Falla, P. Mascagni, I. Albeniz e F. Schubert. Nuovo appuntamento del LiriClArt Omnibus Suburbana, a cura dell’Associazione Nuovo Laboratorio Lirico e promosso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023:cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazio-nale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, che dal 2 settembre è presente su tutto il territorio periferico del Comune di Reggio fino al 19 Di-cembre. Ben 17 settimane di musica, arte, teatro ed esperienze culturali per oltre 25 appuntamenti, un Festival ricco di proposte e che finora ha dato riscontri eccezionali nella presenza di pubblico e partecipanti agli eventi, con il sold out di posti registrato anche all’ultimo concerto tenuto nella periferia più lontana, quella di Ortì.

Ingresso libero oggi per un concerto che vedrà il violinista Pasquale Faucitano e il chitarrista An-tonio Barresi, un duo di artisti reggini di grande spessore e dalle brillanti carriere, affrontare pagi-ne brillanti e coinvolgenti di repertorio europeo dal barocco al primo novecento. Appuntamento dunque rinnovato a Pellaro col ReggioFest e la buona musica. Ingresso in sala dalle ore 18.00.