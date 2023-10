Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro iniziativa sul Caporalato

StrettoWeb

Amplificare le voci di coloro che lottano contro il caporalato e sensibilizzare il pubblico su questa importante problematica sociale, sono i principali obiettivi del seminario intitolato “Il Caporalato: Storie per Comprenderlo e Strategie per Affrontarlo”. L’evento, che si terrà sabato 14 ottobre alle ore 9 presso la Sala Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, è, infatti, un’opportunità per approfondire le radici di questo fenomeno e discutere possibili soluzioni tangibili.

Un’immersione profonda nelle vite delle persone che sono state direttamente colpite dal caporalato. Ascolteremo le loro storie cercando di comprendere appieno la complessità di questa questione sociale.

Inoltre, esploreremo strategie innovative e soluzioni pratiche per affrontare il caporalato nella nostra società. Avremo con noi le istituzioni ed esperti del settore che condivideranno le loro esperienze e le loro visioni.

Il seminario, sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è organizzato dalla Cooperativa Sociale “Demetra”, partner del Progetto DIAGRAMMI SUD, finanziato dal Pon “Inclusione”- Asse 3 – “Sistemi e modelli di intervento sociale” – priorità di investimento ” l’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione a migliorare l’occupabilità” CUP – J19J21008180006, capofila calabrese del progetto la Cooperativa Sociale “Agorà Kroton”, capofila nazionale FLAI/CGIL.