Reggio, a Bovetto torna Pompieropoli: così tutti i bambini potranno diventare Vigili del Fuoco per un giorno

StrettoWeb

Pompieropoli torna a Reggio Calabria e, più nello specifico, al bivio Trumbacà-Bovetto, sede dell’Associazione in Cammino, nella zona sud della città. L’Associazione torna a ospitare l’evento a distanza di quattro anni dall’ultima volta (2019, prima del Covid, come si può vedere dalle immagini a corredo). L’appuntamento è per sabato 7 ottobre alle ore 16:30.

L’evento è aperto a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni che potranno diventare Vigili del Fuoco per un giorno. L’ingresso è gratuito e al termine del pomeriggio (sarà presente una squadra di Vigili del Fuoco sul posto, che sarà al fianco dei bambini) sarà consegnato un attestato di giovane pompiere a tutti i partecipanti.